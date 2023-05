Beim Containerumschlag verzeichnete die HHLA im Zeitraum Januar bis März konzernweit einen Rückgang um 18,6 Prozent auf gut 1,4 Millionen 20-Fuss-Standardcontainer (TEU). In Deutschlands grösstem Seehafen lag der Containerumschlag mit 1,36 Millionen um 16 Prozent unter dem Vorjahr. "Haupttreiber für diese Entwicklung waren die stark rückläufigen Volumina im Fahrtgebiet Fernost, insbesondere China." Der Chinaverkehr ist mit Abstand grösster Umsatzträger in Hamburg. Um Ladung im so wichtigen Chinageschäft zu binden, steht die HHLA vor einer Beteiligung der chinesischen Reederei Cosco an der Betreibergesellschaft des Terminals Tollerort von knapp unter 25 Prozent./kf/DP/jha