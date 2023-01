(Im zweiten Absatz wird klargestellt: 1,41 Milliarden (statt Millionen) Euro beim bereinigten Ebitda.) - Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius stellt sich nach einem weiteren starken Jahr mit deutlichem Umsatz- und Ergebniszuwachs auf ein gedrosseltes Tempo ein. Für 2023 peilt das Dax-Unternehmen einen Umsatzanstieg auf Basis konstanter Währungen im unteren einstelligen Bereich an, wie Sartorius am Donnerstag in Göttingen mitteilte. Hintergrund ist auch ein sinkender Auftragseingang, nachdem die Niedersachsen in der Corona-Pandemie noch aussergewöhnlich stark von der Nachfrage von Impfstoffherstellern profitiert hatten.

26.01.2023 07:39