Regional gesehen liefen es in der ohnehin umsatzstärksten Region Amerika am besten, aber auch in Asien verbuchte der Konzern prozentual zweistellige Zuwächse. In Europa hingegen zog der Umsatz vergleichsweise dürftig an. Die pandemiebedingten Beschränkungen in China sowie Einschränkungen im Russland-Geschäft hätten das Wachstum dabei in nur geringem Umfang beeinträchtigt.