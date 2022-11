In der Periode von April bis September 2022, dem ersten Semester des Geschäftsjahres 2022/23, stieg der Umsatz um 7,8 Prozent auf 198,1 Millionen Franken, wie das Westschweizer Unternehmen am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Dabei machten Lem Währungen zu schaffen. Zu konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz um 9,5 Prozent gestiegen.