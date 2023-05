Für das Geschäftsjahr 2023/24 zeigt sich Lem im Ausblick vorsichtig. In einigen Regionen und Geschäftsbereichen könnte das Wachstum kurzfristig durch Marktverschiebungen sowie durch Engpässe in den Lieferketten gebremst werden, heisst es dazu. Es seien auch Abschwächungen der Nachfrage im Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen denkbar. Für die kommend zwölf Monate will das Unternehmen deshalb wachsam bleiben.