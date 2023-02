Der Umsatz zog im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode um 9,5 Prozent auf 301,6 Millionen Franken an, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus gar bei 12,5 Prozent. Regional gesehen ergab sich in der wichtigsten Konzernregion China mit einem Umsatzanteil von rund 40 Prozent eine Zunahme um gut 13 Prozent, noch stärker war das Wachstum indes in der Region Americas, während in Europa das Umsatzniveau in etwa gehalten wurde.