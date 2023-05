Diese Bezugsrechte könnten dann vom 11. bis am 23. Mai 2023 an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gekauft und verkauft werden, wobei mit sechs Bezugsrechten jeweils eine neue Namenaktie zum Bezugspreis von 69,00 Franken je Aktie erworben werden könne, hiess es weiter. Der Kanton Luzern als Hauptaktionär habe entschieden, dass er seinen Anteil unverändert beibehalten will. Entsprechend werde er seine Bezugsrechte vollständig ausüben.