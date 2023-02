Das Papier des Konzerns legte in Paris am Nachmittag um 4,4 Prozent auf 586 Euro zu. Analystin Louise Singlehurst von Goldman Sachs verwies in ihrer Einschätzung zwar auf verfehlte Markterwartungen bei Umsatz und Ergebnis, und Chiara Battistini von JPMorgan sprach von einem sehr seichten Jahresende, doch die Investoren schenkten dem Optimismus von Konzernchef Francois-Henri Pinault Glauben. Gucci habe zuletzt keine Spitzenleistungen erbracht, sagte er in einer Konferenz mit Analysten. Er sei jedoch zuversichtlich, dass die Marke wieder auf den Wachstumspfad einschwenken werde.