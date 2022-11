Partners Group investiert im Auftrag ihrer Kunden in den Hyperscale-Rechenzentrumsplattformanbieter EdgeCore. Der Vermögensverwalter wird konkret 1,2 Milliarden US-Dollar in den Erwerb und Ausbau bestehender und zukünftiger Rechenzentrumsstandorte stecken, teilte Partners Group am Freitagnachmittag mit.

11.11.2022 16:13