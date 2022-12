Die Verschiebung im Aktionariat von Breitling hat sich abgezeichnet. Bereits Anfang Dezember hatte das Finanzportal "Finews" berichtet, dass der Zuger Asset Manager sich eine Mehrheit von 50,3 Prozent an Breitling sichern wolle. Später, im Jahr 2027, sei dann ein Börsengang an der Schweizer Börse SIX geplant, hiess es.