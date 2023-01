Zuvor hatte die "Bild" über einen möglichen Stellenabbau berichtet. Sie veröffentliche die Einladung zu einer ausserordentlichen Betriebsversammlung für die rund 14 000 Beschäftigten in Köln an diesem Montag. "Die Lage spitzt sich zu", heisst es darin. Es gehe um die Zukunft von Ford in Köln.