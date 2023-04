Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 14,4 Prozent auf knapp 2,2 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Herzogenaurach mitteilte. Währungsbereinigt lag das Plus in der gleichen Grössenordnung. Wachstumstreiber war die europäische Region EMEA, während in Nordamerika die Erlöse wegen des Abbaus der Lagerbestände und hoher Rabatte um 18,6 Prozent sanken. In China kehrte Puma erstmals seit zwei Jahren wieder zu Wachstum zurück, die Erlöse stiegen währungsbereinigt um 9,8 Prozent. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass sich dieser positive Trend fortsetzen wird", sagte Freundt dazu.