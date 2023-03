Die negativen Effekte dürften sich auch auf das Ergebnis auswirken: So erwartet das Unternehmen ein operatives Ergebnis (Ebit) von 590 bis 670 Millionen Euro, was im schlechtesten Fall einen deutlichen Rückgang bedeuten würde. Analysten haben hier mit 665,6 Millionen Euro gerechnet. Die Rohertragsmarge dürfte dabei von der ersten Jahreshälfte stärker unter Druck stehen. Der neue Puma-Chef Arne Freundt setzt auf die Märkte in China und den USA. Hier will der Nachfolger des zu Adidas gewechselten Björn Gulden Marktanteile gewinnen. Die Marktbedingungen des in den vergangenen Jahren durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigten Geschäfts in China sollen sich dabei wieder normalisieren.