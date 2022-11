Vor allem in Nord- und Lateinamerika läuft es für den Konzern in diesem Jahr bestens. In Asien stagniert hingegen das Geschäft vor allem wegen einer lockdownbedingt verhaltenen Nachfrage aus China. Konzernweit kletterte der Umsatz im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um 33 Prozent auf 274,2 Millionen Euro - der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. Damit erzielte Rational noch etwas mehr, als von Analysten erwartet und das Unternehmen selbst Ende September in Aussicht gestellt hatte.