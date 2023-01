Das Schlussquartal hat den Grossküchenausstatter Rational im vergangenen Jahr kräftig angeschoben. Die vorläufigen Gesamtjahreszahlen übertreffen die Prognose des Managements bei Umsatz und Gewinn, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag überraschend in Landsberg am Lech mit. Dank des vollen Auftragsbuchs in Kombination mit der ausreichenden Versorgung mit Elektronikbauteilen im zweiten Halbjahr hätten die hohen Auftragsbestände abgebaut werden können. Die im MDax -notierte Aktie drehte nach den Neuigkeiten ins Plus und notierte zuletzt bei einem Kursgewinn von 4,8 Prozent auf einem Hoch seit Anfang August.

12.01.2023 16:35