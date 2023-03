Der Grossküchenausstatter Rational rechnet 2023 nach den ausserordentlich hohen Wachstumsraten der beiden Vorjahre mit einer Rückkehr zu einem Umsatzplus im hohen einstelligen Prozentbereich. Ein Teil davon werde auf nachlaufende positive Effekte aus den eingeführten Preiserhöhungen des letzten Jahres zurückgehen. "Wir haben 2022 aber auch die Kosten für Vertriebsmassnahmen bewusst erhöht und sehen nach wie vor inflationsbedingt gestiegene Einkaufspreise", sagte Finanzvorstand Jörg Walter am Dienstag in Landsberg am Lech laut Mitteilung.

28.03.2023 07:08