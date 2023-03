(Ausführliche Fassung) - An den grösseren deutschen Flughäfen hat der Osterreiseverkehr eingesetzt. Am grössten Drehkreuz in Frankfurt lief der Betrieb am Freitag stabil und geordnet, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport sagte. Es komme zwar an einigen Stellen in den Terminals zu Wartezeiten, die aber im normalen Rahmen lägen. Für einzelne Verspätungen sorgten Gewitter und der Streik der Sicherheitskontrolleure in London-Heathrow.

31.03.2023 16:18