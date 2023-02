Der Automobilzulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall hat eine Kooperation mit den US-Unternehmen Lockheed Martin und Northrop Grumman im Zusammenhang mit F-35-Kampfjets geschlossen. Dabei gehe es um die Produktion von Rumpfmittelteilen, teilte Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mit. Die Zusammenarbeit würde die Einrichtung einer integrierten Montagelinie für F-35 Rumpfmittelteile in Deutschland beinhalten und damit den Anteil der europäischen Industrie am F-35-Programm weiter ausbauen, hiess es. Dazu sei eine entsprechende Absichtserklärung geschlossen worden. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

17.02.2023 12:18