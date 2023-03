Die in den vergangenen Monaten stark gestiegene Aktie gab an diesem Donnerstag zunächst deutlicher nach, berappelte sich dann aber etwas. Am Nachmittag fiel der Kurs zuletzt noch um 1,76 Prozent auf 240,40 Euro. Damit weiteten sie ihren jüngsten Rücksetzer etwas aus, nachdem sie in der zweiten Märzwoche ein Rekordhoch von gut 262 Euro erreicht hatte. Die Aktien profitieren seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine massiv von den dadurch ausgelösten Erhöhungen der Wehretats westlicher Staaten. Vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hatten die Rheinmetall-Aktien knapp 100 Euro gekostet.