Im Aufsichtsgremium des Auto- und Industriezulieferer Schaeffler steht das Ende einer Ära bevor. Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann habe entschieden, aus Altersgründen ihr Aufsichtsratsmandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. April 2023 niederzulegen, teilte der Konzern am Freitag in Herzogenaurach mit. Schaeffler-Thumann wurde 1941 geboren und gehört dem Aufsichtsrat seit 2010 an. Sie ist die Witwe des 1996 verstorbenen Georg Schaeffler und Mitgesellschafterin des Konzerns.

03.03.2023 15:58