(Ausführliche Fassung) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler hat im ersten Quartal von höheren Volumen und Preisen profitiert. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um 10,5 Prozent auf 4,15 Milliarden Euro, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Vor allem das kleine Ersatzteilgeschäft konnte stark zulegen, aber auch das Geschäft mit der allgemeinen Industrie lief weiter gut. Während Schaeffler in der grössten Sparte mit Autozulieferung in Europa gut abschnitt, gab es in China einen Dämpfer. Die Schaeffler-Aktie knickte ein.

09.05.2023 12:10