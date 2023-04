Die Erlöse stiegen in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut 12 Prozent auf fast 8,5 Milliarden Euro, wie der in einigen Bereichen mit Siemens konkurrierende Konzern am Donnerstag in Rueil-Malmaison mitteilte. Organisch betrug das Plus knapp 16 Prozent. Damit übertraf das im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Unternehmen die Markterwartung. Besonders stark war das Wachstum in Nordamerika./mis/zb/jha/