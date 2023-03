Im Streit um höhere Löhne sind Sicherheitsmitarbeiter am Londoner Flughafen Heathrow am Freitag in einen zehntägigen Ausstand getreten. 1400 Mitglieder der Gewerkschaft Unite wollen bis zum 10. April streiken, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstagabend.

31.03.2023 09:12