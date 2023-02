Die weltweit steigenden Zinsen und der schwache Euro haben der spanischen Bank Santander im vergangenen Jahr Auftrieb verliehen. Der Gewinn sei um fast ein Fünftel auf 9,6 Milliarden Euro gestiegen, teilte die im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mit. Ohne die Umrechnungseffekte infolge des über das Jahr gesehen schwachen Euro hätte das Plus acht Prozent betragen.

02.02.2023 07:54