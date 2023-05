An der Börse kamen die Neuigkeiten schlecht an. Die Fraport-Aktie büsste am Morgen zeitweise mehr als sieben Prozent ein und gehörte damit zu den grössten Verlierern im MDax , dem Index der mittelgrossen Werte. Am späten Vormittag lag ihr Kurs noch mit gut fünf Prozent im Minus bei 45,27 Euro. Damit wurde das Papier noch knapp ein Fünftel teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Das Anfang Februar erreichte Jahreshoch von 54,58 Euro ist aber wieder ein gutes Stück entfernt.