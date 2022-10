Händler und Experten lobten die Zahlen in ihren ersten Kommentaren überwiegend. Allerdings monierte ein Börsianer in einem ersten Kommentar, dass hohe Energiepreise an der Profitabilität zehrten. Die Entwicklung der Marge könne daher nicht Schritt halten, was einigen vielleicht noch negativ aufstossen könnte, so der Händler. An der Börse ging es für die Aktie dann auch nach unten. Nach leichten Anfangsgewinnen lag sie zuletzt mit einem Abschlag von rund eineinhalb Prozent am SDax-Ende und gab damit einen Teil der Gewinne des Vortags, die sie nach den Cropenergies-Zahlen eingefahren hatte, wieder ab./ngu/zb/stk