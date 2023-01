Léger war seit 2020 Chief Underwriting Officer der Swiss Re. "In den vergangenen 25 Jahren bei der Swiss Re hat Thierry einen grossen Beitrag in vielen Bereichen unseres Geschäfts geleistet, von der Rückversicherung über die ehemalige Life Capital Geschäftseinheit bis hin zum Group Underwriting", erklärte Konzernchef Christian Mumenthaler am Donnerstag in einem Communiqué. Mumenthaler werde die Aufgaben von Thierry Léger ad interim übernehmen.