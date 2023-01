Die Analysten der China Merchants Bank International (CMBI) hatten bereits im Juli vor einem Preiskrieg auf dem chinesischen Elektroautomarkt gewarnt. Sie erklärten nun, dass die Preissenkungen von Tesla sie in dieser Einschätzung bestätigten. Zudem könnte noch nicht das Ende erreicht sein: "Tesla muss seine Preise weiter senken und das Vertriebsnetz ausbauen, weil die Fahrzeuge in die Jahre kommen", sagte CMBI-Analyst Shi Ji. "Wir erwarten, dass die Elektroauto-Produktionskapazitäten in China im Jahr 2023 höher sind als die Nachfrage, und die Auslastung der Tesla-Fabrik in Shanghai könnte auf oder unter 80 Prozent sinken, wenn das Werk in Berlin hochfährt."