Auch in Sachen ESG will die Bank Fortschritte machen. So soll bei der Mitarbeiter-Verbundenheit (Commitment) auf einer Skala von 1 bis 5 bis im Jahr 2027 mindestens eine 4,0 erreicht werden. Und bei der Nachhaltigkeit strebt die TKB die Verbesserung um eine Ratingklasse auf Rating A (MSCI ESG) bzw. B (Inrate) an.