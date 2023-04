Nach US-Marktführer General Motors (GM) hat auch der grosse Rivale Ford einen kräftigen Absatzanstieg für das erste Quartal verkündet. Die Verkäufe auf dem US-Markt legten in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 475 906 Fahrzeuge zu, wie der zweitgrösste US-Autobauer am Dienstag mitteilte. Bei Elektroautos habe das Plus 41 Prozent betragen. Nach einem von Lieferkettenproblemen und Materialmangel geprägten schwachen Vorjahr kommt der US-Automarkt wieder in Gang. Der grösste US-Hersteller GM hatte am Montag die Verkaufszahl für den Heimatmarkt veröffentlicht: Sie stieg im ersten Quartal um 18 Prozent auf rund 603 200 Neuwagen./hbr/DP/jha

04.04.2023 19:00