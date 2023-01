Die Ankündigung von VAT für eine Abkühlung des Geschäfts in 2023 war von den Analysten erwartet worden. Aufgrund des zyklischen Geschäfts in der Halbleiterindustrie hatte VAT dies zuletzt auch beim Investorentag und der Publikation der Q3-Zahlen so in Aussicht gestellt. Hauptgründe sind die allgemeine Abschwächung im Halbleitergeschäft, die US-Sanktionen im Chip-Bereich gegen China und die anhaltenden Probleme bei den Lieferketten.