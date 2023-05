In Deutschland sollen bis März nächsten Jahres 1300 von 14 300 Vollzeitstellen wegfallen; dieses nationale Vorhaben war bereits bekannt. Hierzulande setzte das Management den Rotstift vor allem in der Verwaltung an. In "kundennahen Bereichen" - etwa im Service und in der Technik - sollen hingegen 400 Stellen aufgebaut werden. Unterm Strich sinkt die Beschäftigtenzahl in Deutschland also planmässig um 900. Nach Abschluss dieses Vorhabens Ende März 2024 soll in Deutschland nicht weiter abgebaut werden, die globalen Kürzungspläne laufen hingegen bis 2026.