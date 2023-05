Della Valle kündigte nach einer strategischen Überprüfung in den letzten fünf Monaten einen neuen Fahrplan an. Die Massnahmen sehen unter anderem den Abbau von 11 000 Stellen über drei Jahre vor. Dabei sollen sowohl die Zentrale als auch die lokalen Märkte vereinfacht werden. Zudem plant das Unternehmen, im laufenden Geschäftsjahr 2024 (bis Ende März) erheblich in Kundenerlebnis und Marke zu investieren. In Deutschland sollen weitere Preismassnahmen vorgenommen und das Geschäft in Spanien strategisch überprüft werden.