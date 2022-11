Bei den internationalen HHLA-Containerterminals verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang um 41,7 Prozent auf 264 000 TEU. Grund hierfür ist den Angaben zufolge der russische Angriff auf die Ukraine, durch den der Umschlag am HHLA-Terminal in Odessa eingestellt werden musste. Das verstärkt genutzte Terminal in Estland sowie Zuwächse im italienischen Triest konnten den Ausfall in der Ukraine nur teilweise ausgleichen, wie das Unternehmen mitteilte.