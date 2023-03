Fraport hatte am Montag erklärt, es könnten an diesem Dienstag noch Auswirkungen des Streiks am grössten deutschen Flughafen zu spüren sein. Passagiere wurden aufgerufen, den Status ihres Fluges zu checken und wegen möglicher Verzögerungen ausreichend Zeit einzuplanen. Am Dienstagmorgen war Fraport zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.