Und da nicht nur Deutschland, sondern die Stromnetze in Europa eben „vernetzt“ sind, könnte es vermutlich sogar auf dem ganzen Kontinent oder in vielen Ländern in Europa im Strombereich zu enormen Problemen kommen. Während Deutschland bei Dunkelflauten für Stromimporte viel Geld an seine Nachbarn bezahlen muss, sind bei Hellbrisen hohe Zuschüsse erforderlich, damit andere Länder in Europa den überschüssigen Strom abnehmen und Deutschland so vor der Abschaltung des eigenen Stromnetzes bewahren.