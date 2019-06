Börsen hin- und hergerissen – Gold und Silber rauschen ab!

FED – (noch) keine Zinsänderung – FED-Chef-Powell tönt aber indirekt baldige Senkung an, nächstes FED-Meeting 30./31. Juli. Dafür ist Gold flott gekauft worden. Börse kauft Vorstellung, dass die Inflation zunehmen werde. Goldman Sachs sieht Zinssenkung im Juli und im September.

China/Nordkorea – Xi Jinping in Nordkorea eingetroffen. Erster Besuch eines chinesischen Premiers in 14 Jahren. «Gespräche (Absprachen?) im Vorfeld G-20-Meeting in Osaka/Japan.

Harley-Davidson – macht Deal mit China, dass kleinere Motorräder in China produziert werden. Das wird Präsident Trump nicht freuen!

Stadler Rail – Gewinnt Auftrag 55 FLIRT Akku für den Nahverkehrsverband Schleswig Holstein!

Wall Street – FED-«Noch-Nicht-Beschluss» und Kommentar Powell waren so erwartet worden, daher nur lauwarme Reaktion an der Börse.

Bell – Research Partners senkt auf 285 (300) halten.

Meier Tobler – Research Partners geht auf halten (verkaufen) unverändert 15, unveränderte Gewinnschätzungen.

Zurich – JP Morgan geht auf 400 (365) übergewichten,

Roche – Deutsche Bank 320 (290) kaufen, Liberum hingegen senkt auf 275 halten.

UBS – Citi 15.50 (15) kaufen.

Credit Suisse – Citi 16.25 (16.50) kaufen.

Orascom DH – Kepler Cheuvreux 17.50 (16.50) kaufen, sieht einzigartige Aegypten-Position.

Emmi – Credit Suisse geht auf 1020 (880) überdurchschnittlich: Gewinnschätzungen werden erhöht.

Georg Fischer – Credit Suisse geht auf 1150 (1220) zurück, bleibt aber bei überdurchschnittlich, obwohl Gewinnschätzungen zurückgenommen werden.

Landis + Gyr – Credit Suisse geht auf 90 (82) überdurchschnittlich, Gewinnschätzungen um elf Prozent erhöht. Starke Aussage: «Aktie bleibt eine Schlüsselkaufempfehlung bei mittelgrossen Schweizer Unternehmen.»

Ferner Osten - Tokio plus 0,6pc, Hongkong plus 0,9pc, Schanghai plus 2,4pc, Seoul plus 0,4pc, Sydney plus 0,3pc. Dollar 0.9891, Euro 1.1159, CNY 6.8652, Gold 1383! Silber 15.35, Erdöl 63.54.

China – Huawei-Präsent: «ich bin bereit, jederzeit mit Präsident Trump zu reden. Wo immer er will!»

Bitcoin – 9318 (9767/9225).

Vorbörse – freundliche Grundstimmung angesagt: Swatch und Richemont plus 0,8pc (China-Hoffnungen), ABB, Adecco plus 0,5pc. AMS. UBXN plus 0,8pc, VAC plus 0,76pc, Bär etwas leichter, schwächer für Swiss Life, UBS, CSG.

Tendenz - Footsie plus 30 Punkte, DAX plus 44 Punkte, CAC plus 18 Punkte. SMI vorbörslich plus 52 Punkte, DJ Futures plus 102 Punkte.