Gewinnwarnungen erschrecken!

CH-Gewinne – klare Warnungen bei den gewichtigen Georg Fischer, Rieter und Bobst, plus viele versteckte Andeutungen lassen auf härtere Gangart schliessen.

China/USA – Peking stellt sich quer für neue Verhandlungen. Will zuerst sehen, dass die USA Restriktionen gegenüber Huawei aufheben.

Korea – Bank of Korea senkt Repro Rate auf 1.5pc (1,75), um stagnierende Wirtschaft «anzukurbeln».

Wall Street – hohe Nervosität, Markt gar für Profis schwer überschaubar. Erwarten zum Wochenende weitere politische Äusserungen/Aktionen.

CH-Aussenhandel – EZV 2.Q: Exporte weiter im Aufwärtstrend – plus 1,4pc,Chemie und Pharma klare Renner. Importe plus 0,2pc, gleichfalls neuer Rekordwert. Handelsbilanzüberschuss flotte 6,8 Milliarden Franken. Exporte nach China stärkstes Wachstum seit drei Jahren. Aber verlangsamtes Wachstum bei Uhren und Präzisionsinstrumenten.

Doppelsteuer CH/USA – «Abkommen endlich in trockenen Tüchern». Aufatmen in Bern und bei den betroffenen institutionellen Instanzen.

Georg Fischer – 1.Hj: Umsatz minus 5,5pc auf CHF 1 915 Millionen. Piping Systems stark, aber Einbruch des Automarktes erfordert sofortige Massnahmen. Geopolitische Unsicherheiten Handelsstreit USA/China, Mittlerer Osten und anstehenden Brexit haben Geschäfte negativ beeinflusst. Leichte Hoffnungen fürs 2.Hj.

Givaudan – 1.Hj: Umsatz plus (Lokalwährungen) 6,3pc auf CHF 3 094 Millionen, ein Plus von 15,7pc in Franken. Nettoeinkommen CHF 380 Millionen, ein Plus von 2,3pc.

Novartis – 2.Q: starke Umsätze, zweistellige Steigerung des operativen Kernergebnisses. Umsatz- und Gewinnerwartung werden erhöht!

Panalpina – 1.Hj: knapp gehaltene Zahlen, Konzerngewinn CHF 52,1 Millionen (54,7): geringere Margen im Luftfrachtgeschäft und kleineres Volumen im Automobilsektor.

Rieter – 1.Hj: Gangart wird härter. Im ersten Hj. Niedrige Nachfrage im Neumaschinengeschäft, Umsatz minus 19pc auf CHF 416 Millionen. Fürs 2019 erwartet Rieter keine signifikante Belebung des Marktes. Für das ganze Jahr erwartet Rieter gar einen deutliche Rückgang von Umsatz, EBIT und Reingewinn. Einzig Grundstückverkauf in Ingoldstadt könnte Sondergewinn bringen.

Bobst – 1.Hj: rückläuifige Umsätze auf CHF 737 (763), Nettogewinn CHF 7 Millionen (25): zunehmender Preisdruck und ungenügende Auslastung der Produktionskapazitäten und Kosten für Digitalisierung. Detaillierte Zahlen am 24. Juli.

CH-Aussenhandel – EZV 1,Hj/Juni 2019: Exporte plus 1,4pc, Importe plus 0,2pc. Für beide Richtungen neuer vierteljährlicher Höchsstand. Handelsbilanz mit flottem Ueberschuss von 6,8 Milliarden Franken. Chemie/Pharma die grossen Renner, Exporte nach China mit grossem Wachstum.

Swatch – RBC 285 (270) sektorenkonform, JP Morgan 305 (280) neutral, Kepler Cheuvreux bestätigt 330 kaufen, Credit Suisse geht auf 315 (290) neutral, SG Securities 256 verkaufen!

Zurich – Jefferies erhöht auf 323 (312) halten.

Bär – Citigroup geht auf 49 (52.50), ist aber für kaufen (neutral).

LafargeHolcim – Bär 55 (52) halten.

DKSH – Kepler Cheuvreux senkt 3 auf 57 halten.

Bitcoin – 9821 (10219/9560).

Ferner Osten – Tokio minus 2,1pc, Hongkong minus 0,7pc, Schanghai minus 0,7pc, Seoul minus 0,3pc, Singapur minus 0,1pc, Sydney minus 0,5pc, Dollar 0.9852, Euro 1.1072, CNY 6.8766, Gold 1422, Silber 16.09! Erdöl 63.80.

Vorbörse – SMI schwächelnd: einzig besser Novartis plus 1,8pc, Surveillance minus 1,4pc, Swatch minus 1,5pc, Givaudan minus 3,3pc, Richemont minus 3,7pc, Rieter minus 1,2pc, Temenos minus 2,2pc, Fischer minus 4,2pc, Bobst minis 9,7pc!, alle restlichen Titel tendieren gleichfalls leichter, Volatilität wird heute besonders stark sein.

Tendenz – Footsie minus 32 Punkte, DAX minus 117 Punkte, CAC Punkte, SMI minus 92 Punkte. DJ Futures minus 88 Punkte.