New Yorker Börse zwar unter Tageshoch. Dennoch aber mit sattem Plus. Kursfeuerwerk bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Notieren um bis zu 0.6 Prozent höher. Dortige Börsen durchs Band mit Aufschlägen. Mal abwarten, wie sich Europa und die Schweiz heute so schlagen.

Idorsia: Schiedsgericht schmettert eine Forderung früherer Axovan-Aktionäre ab. Einstige Übernahme von Actelion durch Johnson&Johnson löst keine Meilensteinzahlung für Clazosentan aus. Idorsia-Aktionäre dürfen erleichtert aufatmen.

Novartis: Cowen geht auf MARKET PERFORM (Outperform) bis 105 (110) $. Kurzfristige Aussichten von Unsicherheit bestimmt. Morgan Stanley senkt auf 102 (104) Fr. Bleibt aber bei OVERWEIGHT. Währungsbedingte Schätzungsanpassungen.

Also: Research Partners sind für KAUFEN (Halten) bis 290 (240) Fr. Besser spät als nie.

Givaudan: Aktie der Woche bei Julius Bär. Bleibt für BUY bis 4200 Fr. in Erwartung weiterer Marktanteilsgewinne. Jefferies widerspricht mit UNDERPERFORM bis 3200 (3300) Fr. Warnt vor anspruchsvoll hoher Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr. SocGen geht auf SELL (Hold) bis 3200 (3750) Fr. Warnt vor steigenden Rohmaterialkosten.

Julius Bär: J.P. Morgan ist für OVERWEIGHT bis 63 (57) Fr. Hält die gestrigen Kursverluste für übertrieben. Royal Bank of Canada erhöht auf 64 (55) Fr. mit OUTPERFORM, SocGen auf 68 (50) Fr. mit BUY und Vontobel auf 52.50 (51.50) Fr. mit HOLD. Von allem ein bisschen etwas.

LafargeHolcim: Kündigt zwei ergänzende Übernahmen an. Macht keine Angaben zum Kaufpreis. Firmenchef Jan Jenisch in bester Sika-Manier in Kauflaune. Indische Regierung kündigt grosses Infrastruktur-Progamm an. Indien ein wichtiger Absatzmarkt.

Lonza: Morgan Stanley ist für OVERWEIGHT bis 645 (630) Fr. Rechnet im günstigsten Fall gar mit Kursen von bis zu 755 Fr.

Mobilezone: Research Partners sind für KAUFEN bis 13.50 (11.50) Fr. Erhöht die Gewinnschätzungen um bis zu 11 Prozent.

Partners Group: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Overweight) bis 1147 Fr. Der Mist scheint geführt.

Pierer Mobility: Vontobel ist für BUY bis 85 (79) Fr. Höhere Schätzungen fürs e-mobility-Geschäft.

Richemont: Royal Bank of Canada erhöht auf 100 (95) Fr. mit OUTPERFORM.

SoftwareOne: Research Partners gehen auf KAUFEN (Halten) bis 33 (29) Fr. Hybrides Arbeitsumfeld ein künftiger Wachstumstreiber im Cloud-Bereich.

Swatch Group: SocGen ist für HOLD bis 290 (280) Fr.

Zurich Insurance: Oddo geht auf UNDERPERFORM (Neutral) bis 380 Fr.

Derivate: Völlige Flaute.