Das ist an den Märkten passiert
...auf "ein Jahr der zwei Hälften" zusteuern. Rechnen aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und der angespannten finanziellen Situation Frankreichs mit einer freundlichen ersten Jahreshälfte. Zweite Jahreshälfte in Erwartung eines steigenden Zinsdifferentials sowie eines nachlassenden Teuerungsdrucks dann allerdings zusehends mit Gegenwind für den Franken. Experten sehen den Euro-Franken-Kurs Ende 2027 bei 0.90 und den Dollar-Franken-Kurs bei 0.81 liegen. Beide Prognosen weichen überraschenderweise nur unwesentlich von jenen für Ende Juni ab.
New Yorker Börse gibt die Gewinne im Sitzungsverlauf vollständig wieder ab. Schwergewicht Nvidia kann nach schwacher Eröffnung Boden gutmachen. Langfristzinsen ziehen weiter an. Rendite zehnjähriger Treasuries mittlerweile wieder bei 5.13pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Auch Europa und die Schweiz nachgebend erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit schmerzhaften Abschlägen. Von Panikverkäufen zu vernehmen, wobei Panik an den Finanzmärkten bekanntlich selten ein guter Ratgeber ist. Gold und Silber nach dem jüngsten Rückschlag vorsichtig höher.
SMI vorbörslich knapp behauptet. Richemont fallen deutlich ins Minus. Bei den Nebenwerten grenzen AMS Osram die anfänglichen Verluste ein.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
Richemont -1.8% (Zahlen)
Amrize -1.0% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
AMS Osram: Quartalsumsatz 829 Mio € (erw. 826 Mio €). Op. Gewinn 135 Mio € (erw. 138 Mio €). Vorgaben fürs Weihnachtsquartal sequenziell etwas tiefer. Ermutigende Aussagen zur Kommerzialisierung von AI Photonics dürften in Börsenkreisen hingegen gut ankommen. Vontobel bleibt für HOLD bis 17 Fr. und die ZKB für MARKTGEWICHTEN.
Sandoz: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Übergewichten) bis 87 (85) Fr. Das Kurspotenzial sei vorübergehend erschöpft, meint der zuständige Analyst.
Adecco: Bernstein Société Générale will es wissen mit OUTPERFORM bis 39.40 (29) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen werden allerdings bloss um bis zu 8pc nach oben revidiert.
Alcon: Bank of America ist für UNDERPERFORM bis 52 (48) Fr. und Barclays für EQUAL WEIGHT bis 80 (70) $.
DocMorris: Barclays erhöht zähneknirschend auf 19 (12) Fr. mit EQUAL WEIGHT. Zukunftsträchtiges Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamentenrezepten gewinnt an Fahrt.
Galderma: Restylane Shaype in Mexiko für Kinn und Kieferlinie zugelassen. Weitere Länder dürften folgen.
Intershop: Erhöht nach dem Verkauf mehrerer Liegenschaften in Basel für bis zu 95 Mio Fr. vor Steuern die Jahresvorgaben. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Mobimo: Aktie für die UBS ein Verkauf bis 330 (333) Fr. Zweite Jahreshälfte dürfte etwas schwächer ausfallen.
Novartis: Wirkstoff Rhapsido in Studien mit erfreulichen Ergebnissen bei chronischer Nesselsucht nach 52 Wochen.
Richemont: Halbjahresumsatz 1.28 Mrd € (erw. 12.24 Mrd €). Org. Wachstum +17pc (erw. +16pc). Op. Gewinn 3.13 Mrd € (erw. 2.82 Mrd €). Umsatzbeitrag aus dem Schmuckgeschäft verfehlt selbst die pessimistischsten Analystenschätzungen knapp. Aktie vorbörslich mittlerweile denn auch klar im Minus. Vontobel versöhnlich mit BUY bis 220 Fr. und die ZKB mit ÜBERGEWICHTEN.
Siegfried: Swisscanto trennt sich von Aktien. Fondstochter der ZKB hält erstmals seit Mitte August wieder weniger als 5pc am Pharmazulieferer.
Sonova: Goldman Sachs erhöht auf 325 (315) Fr. mit BUY. Hörgerätehersteller bereits das elfte Quartal in Folge mit Marktanteilsgewinnen im Grosshandel.
Stadler Rail: Aus Finnland geht eine Bestellung von 63 Tango-Trams ein mit einer Option für bis zu 120 weitere Fahrzeuge.
Swiss Re: Rückversicherer anlässlich der Deutsche Bank ADR Virtual Investor Conference mit klärenden Aussagen zum eher konservativen Gewinnziel fürs laufende Jahr.
Zurich Insurance: Vontobel erhöht auf 712 (655) Fr. mit BUY. Ungebrochenes Momentum über alle drei Geschäftszweige hinweg.