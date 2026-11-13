New Yorker Börse gibt die Gewinne im Sitzungsverlauf vollständig wieder ab. Schwergewicht Nvidia kann nach schwacher Eröffnung Boden gutmachen. Langfristzinsen ziehen weiter an. Rendite zehnjähriger Treasuries mittlerweile wieder bei 5.13pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch mit einem eher schweren Stand. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Auch Europa und die Schweiz nachgebend erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit schmerzhaften Abschlägen. Von Panikverkäufen zu vernehmen, wobei Panik an den Finanzmärkten bekanntlich selten ein guter Ratgeber ist. Gold und Silber nach dem jüngsten Rückschlag vorsichtig höher.