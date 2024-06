Geschehen an der New Yorker Börse für einmal ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Tech-Aktien wie Nvidia oder Broadcom am stärksten davon betroffen. Andere Titelsegmente besser unterwegs und dem breiten Markt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings schon wieder mit einem Erholungsversuch. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Heute grosser Verfall.