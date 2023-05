New Yorker Börse vergangene Nacht etwas tiefer. Politisches Seilziehen in Washington rund um die Schuldenobergrenze verunsichert. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten. US-Aktienfutures im asiatischen Handel heute früh allerdings gut behauptet. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen tiefer. In Europa und der Schweiz heisst es nun Warten auf die US-Teuerungszahlen vom Nachmittag. Diese dürften die Kurse bewegen.