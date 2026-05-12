Das ist an den Märkten passiert
...11.3 Mrd $, davon alleine letzte Woche 2.1 Mrd $. Zeugt von einem tiefen Misstrauen amerikanischer Aktienanleger in den alten Kontinent. Leider liegen keine konkreten Zahlen für die Schweiz vor. Wäre spannend, zu erfahren, ob der Schweizer Aktienmarkt einen Sonderstatus inne hat.
New Yorker Börse nach richtungssuchendem Sitzungsverlauf erneut etwas höher. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt weiterhin eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber sind hingegen dabei, die gestrigen Gewinne zu verdauen.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Minus. Alcon, Swiss Re und Logitech die Verlierer. Bei den Nebenwerten stehen gefragte SoftwareOne und Swatch Group tieferen BB Biotech und PolyPeptide gegenüber. Dividendenabgänge bei Lonza und Amrize. Frühere Holcim-Tochter erstmals mit einer Quartalsdividende.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
SoftwareOne +2.6% (Zahlen, Ausblick)
Swatch Group +0.2% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
Amrize -1.5% (Dividendenabgang)
Lonza -1.5% (Dividendenabgang)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Adecco: Silchester International kauft wacker Aktien zu. Grösster Einzelaktionär hält erstmals seit November wieder mehr als 15pc am Stellenvermittler. Eine ganze Menge...
Alcon: Auch Julius Bär setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 70 (84) Fr. Aktie der früheren Novartis-Tochter zählt zu den fünf Jahresfavoriten der Zürcher Bank.
Avolta: Grösserer Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 600'000 Fr. Zeugt trotz Nahost-Konflikt von Zuversicht. Vontobel erhöht auf 47 (45) Fr. mit HOLD.
Forbo: Geschäftszweig Movement Systems soll neu ausgerichtet werden. Firmenchef Johannes Huber sieht viel Raum für Verbesserungen. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Galenica: Octavian erhöht auf 87 (85) Fr. mit HOLD. Zuständige Analystin geht von weiteren Margenverbesserungen aus.
Lonza: Gleich zwei Titelkäufe aus dem Verwaltungsrat im Gesamtbetrag von 520'000 Fr. Aktie heute mit dem Dividendenabgang.
PSP: Op. Quartalsgewinn 74.8 Mio Fr. (erw. 75.5 Mio Fr.). Ausblick bestätigt. Leerstandsquote steigt allerdings auf 3.9pc. UBS bleibt dennoch für BUY bis 172 Fr. ZKB zurückhaltender mit MARKTGEWICHTEN.
Richemont: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 200 (195) Fr. Weiterhin hohe Preisgestaltungsmacht im Geschäft mit Luxus-Schmuck.
Santhera: US-Partner Catalyst mit vielversprechendem Zahlenkranz. Agamree verkauft sich in den USA besser als gedacht.
SFS Group: UBS gibt sich nach einem Besuch mit Investoren am Hauptsitz beruhigt. Das Management sei zuversichtlich. Grossbank bleibt folglich für BUY bis 130 Fr.
SIG Group: Berenberg Bank erhöht kräftig auf 13 (9.50) Fr. mit HOLD. Wachstum dürfte sich unter dem neuen Firmenchef beschleuigen.
SoftwareOne: Quartalsumsatz 365.9 Mio Fr. (erw. 378.5 Mio Fr.). Op. Gewinn 71 Mio Fr. (erw. 78.1 Mio Fr.). Umsatzvorgaben fürs ganze Jahr werden überraschend angehoben. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Swatch Group: HSBC ist für HOLD bis 180 (165) Fr. Heute grosser Show-down an der Generalversammlung.
Tecan: Zwischenbericht fürs erste Quartal birgt keine grösseren Überraschungen. Umsatz und Auftragseingang über Vorjahr. Ausblick und Mittelfristziele bleiben ebenfalls derselbe. UBS ist für NEUTRAL bis 164 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
UBS: Goldman Sachs trimmt auf 38.50 (39) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst erhöht seine Erwartungen an die Aktienrückkäufe.