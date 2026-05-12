New Yorker Börse nach richtungssuchendem Sitzungsverlauf erneut etwas höher. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt weiterhin eine wertvolle Stütze. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch im Angebot. Verlieren bis zu 0.5pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Ähnliches für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold und Silber sind hingegen dabei, die gestrigen Gewinne zu verdauen.