New Yorker Börse auch Freitagnacht wieder mit Kursverlusten. Rendite 10-jähriger Staatsanleihen kratzt erneut von unten an der 5pc-Marke. US-Aktienfutures im asiatischen Handel heute früh allerdings erholt. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Setzen Europa und die Schweiz zu einem ersten Erholungsversuch an?