Geschehen an der New Yorker Börse nach dem langen Wochenende ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Verluste können gegen Sitzungsende immerhin eingegrenzt werden. Langfristzinsen erneut im Steigen begriffen. Flucht ausländischer Grossinvestoren aus Staatsanleihen dauert an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch, nachdem Washington die Aussetzung der Strafzölle auf Anfang August verlängert hat. Gewinnen bis zu 0.2pc. Asiatische Börsen dennoch uneinheitlich. Europa und die Schweiz gut behauptet erwartet. Bitcoin, Ethereum und manch andere Kryptowährung im Angebot.