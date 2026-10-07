Das ist an den Märkten passiert
...15.8 Mrd $ allerdings mehr als wettgemacht. Nettozufluss seit Jahresbeginn ausserdem noch immer bei geradezu beeindruckenden 1'200 Mrd $. Würde den bisherigen Rekord von 2021 in den Schatten stellen. Damals wurden unter dem Strich zusätzliche Mittel im Umfang von 949 Mrd $ in Aktienfonds angelegt. Von den 4'600 Mrd $, welche die Bank of America an Vermögen von Privatanlegern betreut, sind rund zwei Drittel in Aktien investiert. Ein absoluter Rekordwert. Sowieso allesamt Zahlen für die Geschichtsbücher...
New Yorker Börse weiterhin in Rekordlaune. Geschehen ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Langfristzinsen im Steigen begriffen. Ab wann ein Spielverderber für Aktien? US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel soweit behauptet. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen unter Druck. Risikobereitschaft sinkt. Hilft Gold und Silber allerdings herzlich wenig.
Nestlé vorbörslich einziger SMI-Titel im Plus. Sandoz, Holcim und ABB die Schlusslichter. Bei den Nebenwerten sind Sonova, Avolta, Lindt&Sprüngli sowie Straumann gefragt. Leonteq, PolyPeptide und Inficon lassen hingegen den Kopf hängen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Avolta +1.7% (neue Konzession)
Sonova +0.6%
Verlierer:
Leonteq -1.5% (Risikoaversion)
Inficon -1.5%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Alcon: Bank of America beisst sich fest mit UNDERPERFORM bis 48 (50) Fr. Warnt vor zu hohen Erwartungen ans Geschäftsjahr 2027 und bleibt mit den bankeigenen Schätzungen klar unter Konsens.
Georg Fischer: Früherer Sulzer-Chef Ton Büchner soll Yves Serra an der VR-Spitze ablösen. Ein grosser Wurf, wie Händler meinen. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 66 Fr.
Avolta: US-Tochter Hudson erhält den Zuschlag für einen Duty-Free-Vertrag am Flughafen Seattle-Tacoma. Laufzeit 20 lange Jahre. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 50 Fr.
Kardex: ZKB verteidigt die Aktie mit ÜBERGEWICHTEN bis 385 Fr. Auftragsdynamik dürfte dank strategischen Grossprojekten stark bleiben. Sieht im Unternehmen zudem einen verlässlichen Dividendenzahler.
Kuros: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von gut 550'000 Fr. Paket bei strategischem Investor untergebracht. Transaktion soll steuerliche Folgen abdecken.
Medacta: ZKB verteidigt die Aktie mit ÜBERGEWICHTEN bis 160 Fr. Negative Aspekte erscheinen weitestgehend eingepreist. Strukturelles Wachstum im Orthopädiemarkt weiterhin intakt.
Montana Aerospace: Lädt zu einem zweitägigen Investorenanlass. Vorabinformationen umfassen die Bestätigung der dies- sowie der nächstjährigen Finanzziele. Ansonsten bisher keine bahnbrechenden Neuigkeiten. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN bis 35.70 Fr. Kepler Cheuvreux zurückhaltender mit HOLD bis 25 Fr.
Novartis: Reicht in den USA Klage gegen Apotex ein, um eine Nachahmerversion des Krebsmittels Meiknist vom Markt fernzuhalten. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 135 Fr.
Peach Property: Kepler Cheuvreux setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 6 (7.30) Fr. Trägt mit den Anpassungen den gestiegenen Zinsen sowie den dadurch höheren Finanzierungskosten Rechnung.
PolyPeptide: UBS geht auf NEUTRAL (Buy) bis 44 (45) Fr. Übernahme durch Samsung Biologics unter Dach und Fach.
Roche: US-Partner Nurix Therapeutics meldet den Start einer frühen Patientenstudie für den Wirkstoff Bexobrutideg in Kombination mit Venetoclax. Braucht noch Zeit bis zur Marktreife.
Swatch Group: HSBC trimmt auf 170 (175) Fr. mit HOLD. Situation in China hat sich weiter eingetrübt. Setzt deshalb auf die Aktie von Erzrivale Richemont mit BUY bis 225 Fr.
UBS: Deutsche Bank will es wissen mit BUY bis 47 (45) Fr. Nebel rund um die strengeren Eigenmittelvorschriften legt sich langsam.
VAT Group: Berenberg Bank erhöht händeringend auf 695 (640) Fr. mit HOLD. Zuständiger Analyst rechnet fürs dritte Quartal mit einem sehr starken Auftragseingang.