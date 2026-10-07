...15.8 Mrd $ allerdings mehr als wettgemacht. Nettozufluss seit Jahresbeginn ausserdem noch immer bei geradezu beeindruckenden 1'200 Mrd $. Würde den bisherigen Rekord von 2021 in den Schatten stellen. Damals wurden unter dem Strich zusätzliche Mittel im Umfang von 949 Mrd $ in Aktienfonds angelegt. Von den 4'600 Mrd $, welche die Bank of America an Vermögen von Privatanlegern betreut, sind rund zwei Drittel in Aktien investiert. Ein absoluter Rekordwert. Sowieso allesamt Zahlen für die Geschichtsbücher...