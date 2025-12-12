...mit einem Stand von 68.3 in unmittelbarer Nähe zum Extrembereich. Dieser beginnt am einem Stand von 75. Stimmungsbarometer noch vor zwei Wochen bloss bei 46 und damit im unteren neutralen Bereich. Deutet auf kurze Sicht eine Überhitzung an, was angesichts der jüngsten Rekorde beim Swiss Performance Index (SPI) nicht wirklich überrascht. Die Ampel steht damit in Sachen Überhitzung zwar auf "Orange", noch nicht aber auf "Rot". Im Auge behalten sollte man die weitere Entwicklung dennoch.