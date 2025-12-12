Das ist an den Märkten passiert
...mit einem Stand von 68.3 in unmittelbarer Nähe zum Extrembereich. Dieser beginnt am einem Stand von 75. Stimmungsbarometer noch vor zwei Wochen bloss bei 46 und damit im unteren neutralen Bereich. Deutet auf kurze Sicht eine Überhitzung an, was angesichts der jüngsten Rekorde beim Swiss Performance Index (SPI) nicht wirklich überrascht. Die Ampel steht damit in Sachen Überhitzung zwar auf "Orange", noch nicht aber auf "Rot". Im Auge behalten sollte man die weitere Entwicklung dennoch.
New Yorker Börse macht frühe Verluste im Sitzungsverlauf wett. Geschehen bei Nvidia und Co einmal mehr ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Andere Titelsegmente halten sich deutlich besser. Langfristzinsen ziehen wieder etwas an. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel noch richtungssuchend. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Von einer gewissen Zurückhaltung dortiger Marktakteure zu hören. Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen setzen ihre Erholung fort. Gold-Unze mittlerweile wieder in Reichweite zum bisherigen Rekordhoch von Mitte Oktober.
Sämtliche 20 SMI-Titel vorbörslich im Plus, angeführt von gefragten UBS. Bei den Nebenwerten sind Galderma, Sandoz, Helvetia Baloise sowie PolyPeptide die Gewinner.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Helvetia Baloise +2.1% (Kaufempfehlung)
PolyPeptide +1.3% (Zusammenarbeit)
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Julius Bär: Oddo startet mit OUTPERFORM bis 68 Fr. Macht gleich mehrere mögliche Kurstreiber aus wie etwa die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe.
Cicor: MWB Research senkt auf 200 (217) Fr. mit BUY. Setzt den dicken Rotstift an und streicht die diesjährigen Gewinnschätzungen um knapp 22pc zusammen. Mehr zum schwächelnden Börsenüberflieger um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Alcon: Broadwood Partners lehnt auch das nachgebesserte Angebot für Staar Surgical ab. Grossaktionär damit vermutlich in guter Gesellschaft.
Bystronic: UBS setzt einmal mehr den dicken Rotstift an mit SELL bis 255 (280) Fr. Rechnet nicht vor 2027 mit einer Belebung der Auftragslage.
Galderma: Weiterer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 3.5 Mio Fr. Aktie für Jefferies dennoch ein Kauf mit BUY bis 190 (160) Fr. Bankeigene Umsatzschätzungen für das Hautmittel Nemluvio mit 1.1 Mrd $ rund 20pc über den durchschnittlichen Erwartungen des Marktes.
Givaudan: Aktie gestern aufgrund von Ergebnisängsten schwach. UBS senkt auf 3310 (3670) Fr. mit NEUTRAL, Citigroup auf 3500 (3750) Fr. ebenfalls mit NEUTRAL und Kepler Cheuvreux auf 4200 (4350) Fr. mit BUY.
PolyPeptide: Geht eine Zusammenarbeit mit der indischen Lupin Manufacturing Solutions auf dem Feld der Peptiden für Stoffwechseltherapien ein.
Roche: Basler KB erhöht auf 330 (300) Fr. mit MARKTGEWICHTEN und Julius Bär auf 310 (280) Fr. mit HOLD.
SMG: UBS Fund Management meldet erstmals wieder einen Stimmenanteil von weniger als 3pc. Der Offenlegungsmeldung liegt ein Verkauf von Aktien zugrunde.
Sonova: Aktie für die Bank of America ein Kauf bis 250 (285) Fr. Geht dank innovativen neuen Produkteinführungen von Marktanteilsgewinnen zu Lasten der Konkurrenz aus.
Swissquote: Stimmenanteil der Postfinance fällt unter 3pc, wie aus einer Offenlegungsmeldung an die SIX hervorgeht. War nach der kürzlich vollzogenen Aktienplatzierung wohl so zu erwarten gewesen.
UBS: Bürgerliche Parlamentarier-Gruppe um Thomas Matter (SVP) legt einen Kompromiss-Vorschlag in Sachen strengere Eigenmittelvorschriften vor, wie die NZZ berichtet. Kommt nun endlich Bewegung in die Diskussion?
Derivate: Frühe Umsätze im Long Mini-Future LGIMJB auf Givaudan, im Call-Warrant GAZUJB auf Galderma, im Short Mini-Future MSICHV auf die Silber-Unze sowie im Barrier Reverse Convertible RPGABV auf Partners Group.