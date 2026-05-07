Heute Donnerstag bricht eine regelrechte Zahlenflut über den Schweizer Aktienmarkt herein. Neben den beiden Grosskonzernen Swisscom und Swiss Re aus dem Swiss Market Index (SMI) liegen auch bei zahlreichen Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe erste Eckdaten zum vergangenen Quartal vor. Ich denke da etwa an Avolta, Valiant, Montana Aerospace oder aber AMS Osram. Die Zahlenkränze und Ausblicke sind gespickt mit Überraschungen. Dementsprechend stark schlagen die Kurse der jeweiligen Aktien...