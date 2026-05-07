Das ist an den Märkten passiert
...vorbörslich aus. Während AMS Osram, Avolta und Swisscom in den Genuss steigender Notierungen kommen, geraten Swiss Re und Valiant unter Verkaufsdruck. Wie so üblich sind die vorbörslichen Indikationen mit Vorsicht zu geniessen. Im Tagesverlauf ist noch so einiges möglich. Nachstehend alle Detailinformationen zu den jeweiligen Zahlenkränzen.
New Yorker Börse steigt kräftig. Leitindex S&P 500 kurz vor Sitzungsende mit neuen Rekorden. Tech-Giganten teilweise mit prozentual zweistelligen Gewinnen. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich wieder etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen uneinheitlich. Auch Gold und Silber eher kraftlos.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Vorzeichen mit Ausnahme von Alcon und Swiss Re insgesamt positiv. Bei den Nebenwerten stehen schwächere Huber+Suhner und Inficon gefragten AMS Osram, Siegfried, Ypsomed und Avolta gegenüber. Stadler Rail heute mit Dividendenabgang.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +3.2% (Zahlen, Ausblick)
Siegfried +2.1% (Heraufstufung)
Verlierer:
Stadler Rail -1.2% (Dividendenabgang)
Huber+Suhner -1.2% (Gewinnmitnahmen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Re: Quartalsgewinn 1.51 Mrd $ (erw. 1.19 Mrd $). Einstiges "Sorgenkind" CorSo erfreulich stark. Überzeugende Zahlen beim Rivalen Scor hatten die Gewinnüberraschung gestern bereits angekündigt. Diesjährige Finanzziele bleiben dieselben. Aussagen zum Neu-Geschäft eher etwas vorsichtig. Barclays bleibt für UNDERWEIGHT bis 114 Fr. Harsch. Vontobel widerspricht mit BUY bis 150 Fr.
AMS Osram: Quartalsumsatz 796 Mio € (erw. 781 Mio €). Op. Gewinn 131 Mio € (erw. 122 Mio €). Sensorenhersteller mit überraschend weiter Umsatz- und Gewinnspanne fürs laufende Quartal. Auf den ersten Blick fällt allerdings auch dieser Ausblick etwas besser als erwartet aus. Aktie bleibt für die UBS ein Kauf bis 13.40 Fr. Kepler Cheuvreux deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 8.80 Fr.
Avolta: Quartalsumsatz 2.91 Mrd Fr. (erw. 2.91 Mrd Fr.). Eine Punktlandung. Org. Wachstum +4.7pc (erw. +4.5pc). Op. Kerngewinn 190 Mio Fr. (erw. 193 Mio Fr.). Ziele bis 2027 werden bestätigt. UBS bleibt für NEUTRAL bis 48 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 55 Fr.
Edisun Power: Erwirbt Geschäftsteile der Smartenergy-Gruppe. Kann diese Transaktion allerdings nur mittels einer Kapitalerhöhung stemmen.
Logitech: Basler KB ist für MARKTGEWICHTEN bis 83 (90) Fr. und die Deutsche Bank für HOLD bis 80 (75) Fr.
MindMaze: AlphaValue setzt den dicken Rotstift an mit BUY bis 1.39 (1.79) Fr. US-Geschäft muss unbedingt Fahrt aufnehmen.
Montana Aerospace: Quartalsumsatz 248 Mio € (erw. 261 Mio €). Op. Gewinn 40.6 Mio € (erw. 47 Mio €). Enttäuschend. Dies- und nächstjährige Vorgaben bleiben allerdings dieselben. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 24.70 Fr.
Nestlé: US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts, kurz KKR, zieht sich angeblich aus dem Bieterrennen um das Wasser-Geschäft zurück, wie die britische Sky News erfahren haben will.
Roche: Lässt sich die Übernahme von PathAI 750 Mio $ kosten. Hinzu kommen Meilensteinzahlungen von bis zu 300 Mio $.
SIG Group: Swisscanto nimmt nach dem guten Lauf der Aktie erste Gewinne mit. Stimmenanteil der ZKB-Fondstochter fällt erstmals seit Januar 2022 wieder unter 3pc.
Swisscom: Quartalsumsatz 3.61 Mrd Fr. (erw. 3.68 Mrd Fr.). Op. Gewinn 1.29 Mrd Fr. (erw. 1.26 Mrd Fr.). Hoffnung auf eine Erhöhung der diesjährigen Finanzziele erweist sich als voreilig. Es bleibt alles beim Alten. Vontobel ist für HOLD bis 630 Fr.
Valiant: Konzerngewinn erstes Quartal 33.2 Mio Fr. (erw. 41.7 Mio Fr.). Ein Dämpfer für die zuletzt starke Aktie. UBS bleibt für NEUTRAL bis 168 Fr.