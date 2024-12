New Yorker Börse nach dem Kursdebakel von Mittwochnacht fürs Erste richtungssuchend. Rendite 10-jähriger Staatsanleihen erstmals seit Mai wieder über 4.5pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel deshalb bereits wieder unter Druck. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Verluste halten sich allerdings in Grenzen. Geschehen auch in Europa und der Schweiz ganz im Zeichen des letzten Derivat-Verfalls in diesem Jahr. Bitcoin weiterhin klar unter 100'000 $.