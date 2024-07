Geschehen an der New Yorker Börse auch kurz vor dem Wochenende wieder ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co besonders arg davon betroffen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings kräftig erholt. Gewinnen bis zu 0.5pc. Rückzug Bidens aus dem Präsidentschaftsrennen das grosse Thema. Dortige Börsen trotz Leitzinssenkung durch die chinesische Notenbank uneinheitlich bis schwächer. Kann sich der Schweizer Aktienmarkt nach den Verlusten vom Freitag aufrappeln?